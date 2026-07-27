Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında menajerler tarafından sarı-kırmızılı yönetime önerilen ABD'li oyuncu Christian Pulisic, teknik direktör Okan Buruk'un onayından geçemedi. Milan forması giyen ve güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki futbolcunun teklifi, teknik heyetin farklı öncelikleri nedeniyle rafa kaldırıldı.

OKAN BURUK NEDEN SICAK BAKMIYOR?

Spor kulislerinden aktarılan bilgilere göre, Okan Buruk transferde belirlediği ana hedefler üzerinden ilerlenmesini talep ediyor. Başarılı çalıştırıcının listesinde Bruno Fernandes ve Can Uzun gibi isimlerin yer aldığı, bu nedenle şu aşamada Pulisic hamlesine gerek duyulmadığı öğrenildi. Esas mevkisi sağ kanat olan ancak on numara ve sol kanatta da görev yapabilen oyuncunun çok yönlülüğü, transfer için yeterli bir gerekçe oluşturmadı.

SAKATLIK DURUMU TRANSFERİ NASIL ETKİLEDİ?

Deneyimli teknik adamın bu transfere mesafeli yaklaşmasındaki en önemli etkenlerden biri de oyuncunun mevcut fiziksel durumu oldu. Halihazırda aktif bir sakatlığı bulunan Pulisic'in sahalara dönüşünün ağustos ayının üçüncü haftasını bulması bekleniyor. Galatasaray'ın sezon başı kampına ve maçlarına tam hazır kadroyla çıkma hedefi, sakatlık riski taşıyan ve hazırlık dönemini kaçıracak oyuncuların transfer listesinden elenmesine yol açıyor.

MİLAN VE MİLLİ TAKIM KARİYERİNDE NELER YAPTI?

2023 yaz transfer döneminde Chelsea'den yaklaşık 21 milyon euro bonservis bedeliyle Milan'a transfer olan oyuncu, İtalyan ekibinde istikrarlı bir grafik çizdi. Milan formasıyla geçirdiği 3 sezonda 134 resmi maça çıkan ABD'li yıldız, 42 gol ve 27 asistlik performansıyla toplamda 69 gole doğrudan katkı sağladı. Ülkesinde Kaptan Amerika lakabıyla tanınan Pulisic, Amerika Birleşik Devletleri'nin Dünya Kupası serüveninde oynadığı 5 maçın 4'ünde sahada yer alarak takımına 1 asistlik destek vermişti.