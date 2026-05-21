Alanya’da seyir halindeki bir çöp kamyonunda çıkan yangın mahallede kısa süreli paniğe yol açtı. Olay, Payallar Mahallesi’nde meydana geldi. Alanya Belediyesi’ne ait çöp kamyonunun motor bölümünden yükselen dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu ekiplere bildirdi.

Kısa sürede büyüyen alevlere ilk müdahaleyi çevrede bulunan vatandaşlar yaptı. Yangın tüpleriyle yapılan müdahale sırasında bölgedeki vatandaşlar da güvenlik amacıyla uzaklaştırıldı.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI KONTROL ALTINA ALDI

İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, motor kısmını saran alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının ardından araçta detaylı inceleme yapıldı.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, çöp kamyonunda ciddi maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için teknik inceleme başlatıldığı öğrenildi.

TRAFİKTE KISA SÜRELİ AKSAMA YAŞANDI

Yangın nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının tamamlanmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Mahalle sakinleri, alevlerin kısa sürede büyümesi nedeniyle büyük korku yaşadıklarını belirtirken, vatandaşların ilk müdahalesinin yangının çevreye sıçramasını önlediği ifade edildi.

YAZ AYLARINDA ARAÇ YANGINLARINA DİKKAT

Uzmanlar özellikle sıcak havalarda ağır tonajlı araçlarda motor kaynaklı yangın riskinin arttığına dikkat çekiyor. Düzenli bakım yapılmayan araçlarda elektrik tesisatı ve motor aksamındaki arızaların yangına neden olabileceği belirtiliyor.Mehmet AL