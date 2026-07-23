SGK'nın açıklamasına göre, Emekli Sandığı kapsamındaki memur emeklileri, dul ve yetimlerin 1-14

Temmuz dönemine ait enflasyon farkları 24 Temmuz 2026

Cuma günü hesaplara yatırılacak. Yüzde 6,09 oranında belirlenen maaş farkı ödemeleri, hak sahiplerinin banka veya PTT şubelerindeki hesaplarına otomatik olarak aktarılacak.

Düzenleme kapsamında toplam 2 milyon 491 bin 370 kişiye 14,5 milyar lira ödeme yapılması planlanıyor. Maaş farkı tutarları, kişilerin aylık alma sıklığına göre değişiklik gösteriyor. Aylıklarını her ay alanlar ile Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde alanlara bir aylık fark yatırılacak.

KİM, NE KADAR FARK ALACAK?

Ödemeler, aylık periyotlarına göre kademelendirildi. Maaşını Haziran-Temmuz-Ağustos grubunda alanlar iki aylık, Temmuz-Ağustos-Eylül grubunda alanlar ise üç aylık maaş farkı tahakkukundan yararlanacak. Bu hesaplamalarla birlikte maaşlara yansıyacak ek ödemelerin tutarı 13 bin 500 liraya kadar ulaşabilecek.

14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI NEDEN OLUŞUYOR?

Memur maaşları her ayın 15'inde peşin olarak ödeniyor. Ancak memur emeklilerinin zamlı maaşları Temmuz ayının başından itibaren geçerli olduğu için, 1 ile 14 Temmuz arasındaki iki haftalık dönemde bir ödeme açığı meydana geliyor. Yüzde 6,09'luk enflasyon farkı, işte bu yasal düzenleme kaynaklı takvim uyuşmazlığını telafi etmek amacıyla hesaplanarak ödeniyor.

Öte yandan Sosyal Güvenlik Kurumu, SSK ve BAĞ-KUR kapsamında gelir ile aylık alan vatandaşların zamlı ödemelerinin kendi normal ödeme günlerinde yapılmaya başlandığını bildirdi. Hak sahiplerinin ek bir başvuru yapmasına gerek kalmadan tüm ödemeler doğrudan hesaplara yansıtılıyor.