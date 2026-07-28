Sağlık uzmanlarının aktardığı bilgilere göre, yaz aylarında artan hava sıcaklıklarıyla birlikte deniz çarpması vakaları sıklaşmaya başladı. Özellikle Alanya gibi sahil kullanımının yoğun olduğu bölgelerde, güneş altında uzun süre vakit geçiren ve yeterli sıvı almayan kişiler büyük risk taşıyor.

BELİRTİLER NELERDİR VE NASIL FARK EDİLİR?

Deniz çarpmasının ilk aşamasında vücut alarm vererek baş ağrısı, mide bulantısı, aşırı susuzluk hissi ve baş dönmesi gibi sinyaller üretiyor. İlerleyen durumlarda bu tabloya kas krampları, kusma ve denge kayıpları da eklenebiliyor. Uzmanlar, vücut ısısının aniden yükselmesiyle ortaya çıkan bilinç bulanıklığı, konuşma güçlüğü veya bayılma gibi durumların acil tıbbi müdahale gerektirdiğini bildiriyor.

BİLİNÇ KAPALIYSA SU VERİLMEMELİ

Şüphelenilen durumlarda hastanın hızla gölge ve serin bir alana taşınması hayati önem taşıyor. Dar kıyafetlerin gevşetilmesi ve vücudun soğuk kompres veya ıslak bezlerle serinletilmesi tavsiye ediliyor. Hastanın bilinci yerindeyse sıvı ve mineral kaybını dengelemek için su içirilmeli. Ancak bilinci kapalı olan kişilere boğulma riskine karşı kesinlikle ağızdan sıvı verilmemesi gerektiği vurgulanıyor. Nöbet geçirme, yüksek ateş veya solunum zorluğu gözlemlendiğinde hiç vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçilmesi gerekiyor.

RİSKLİ SAATLERDE SAHİLDEN UZAK DURUN

Uzmanlar, güneş ışınlarının en dik ve etkili geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri aralığında plajlardan ve açık alanlardan uzak durulması gerektiğini hatırlatıyor. Açık renkli ve bol kıyafetler tercih etmek, düzenli aralıklarla gölgede dinlenmek ve gün boyu bol su tüketmek, deniz çarpması riskini minimuma indiriyor. Alanya gibi yaz aylarında yüksek sıcaklık değerlerinin ölçüldüğü ilçelerde, bu temel kurallara uyulması kamu sağlığı açısından dikkat çekiyor.