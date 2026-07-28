İzmir'de yaz sezonunun ivme kazanmasıyla özel plaj işletmelerinin fiyat politikaları yeniden şekillendi. Çeşme ve Alaçatı başta olmak üzere popüler sahil şeritlerinde denize girmek isteyen vatandaşlar, kişi başı 1.500 TL ile 3 bin TL arasında değişen zorunlu harcama kotalarıyla karşılaşıyor.

Aktarılan bilgilere göre, sahil işletmelerinin önemli bir bölümü kapıda doğrudan giriş ücreti almak yerine içeride tüketim zorunluluğu modelini uyguluyor. Ziyaretçiler, belirlenen alt limiti doldurabilmek adına gün boyunca menü üzerinden sipariş vermek durumunda kalıyor. Bu sistem, dört kişilik bir ailenin tek günlük sahil masrafını binlerce liraya taşıyor.

2026 SEZONUNDA YÜZDE 100'E VARAN ARTIŞ

Özel tesislerdeki yiyecek ve içecek menülerinde geçen yıla kıyasla ciddi bir yükseliş gözlemleniyor. Lüks konseptli plajlarda hamburger, pizza gibi temel gıda ürünlerinin fiyatları yüzlerce liradan başlıyor. Sektör temsilcilerinin yayımladığı verilere göre, 2026 sezonunda plajlardaki harcama limitleri ve genel fiyatlandırmalarda bir önceki yıla oranla yüzde 30 ile yüzde 100 arasında artış kaydedildi. Tatilciler sosyal medya platformlarında ulaşılan fiyat seviyelerine tepki gösterirken, işletme yetkilileri sunulan hizmetin kalitesi ve tesis standartlarının bu maliyetleri yarattığını belirtiyor.

HARCAMA LİMİTİ UYGULAMASI NEDEN TERCİH EDİLİYOR?

Turizm sektörü dinamikleri bağlamında, işletmelerin harcama limiti (minimum spend) modelini kişi başı sabit gelir garantisi sağlamak amacıyla yaygınlaştırdığı biliniyor. Sabit giriş ücreti yerine uygulanan bu sistem, tesis kapasitesinin tam verimle kullanılmasını ve yiyecek-içecek birimlerinin cirosunu artırmayı hedefliyor. Hukukçular ise vatandaşların Kıyı Kanunu kapsamında denizlere ve sahil şeridine ücretsiz erişim hakkı bulunduğunu, ancak özel işletmelerin sunduğu şezlong, şemsiye veya loca gibi donatıların kullanımının serbest piyasa koşullarında fiyatlandırıldığını hatırlatıyor.