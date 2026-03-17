​BAĞIMSIZLIK MEŞALESİ: ÇANAKKALE GEÇİLMEZ

​Başkan Refik Özdemir, açıklamasında Çanakkale’nin sadece bir askeri başarı değil, aynı zamanda bir azim ve inanç destanı olduğunu belirtti. Vatan topraklarını korumak adına sergilenen eşsiz mücadeleye dikkat çeken Özdemir, şu ifadeleri kullandı: "Vatanımız için şehit olan, gazi olan, bağımsızlığımız için canla başla mücadele eden başta kurtarıcımız, büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm ecdadımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Onların mirası, bugün bizlerin en büyük emanetidir."

​‘GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER’ RUHUYLA MÜCADELE

​Konuşmasında tarihe damga vuran kahramanlık sözlerini hatırlatan Özdemir, Türk milletinin hiçbir zaman boyunduruk altına girmeyeceğini ifade etti. Atatürk’ün stratejik dehasına ve Mehmetçiğin cesaretine vurgu yaparak şunları ekledi: "İşgal donanmaları karşısında 'Geldikleri gibi giderler' diyen irade ve cephede askerin gözünün içine bakarak 'Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum' diyen o sarsılmaz inanç, bugün hala damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. Çanakkale, imkansızın başarıldığı, bir devrin battığı ama bir milletin uyandığı yerdir."

​ŞEHİT VE GAZİLERİMİZE VEFA SÖZÜ

​Açıklamasının sonunda vakfın misyonuna ve ahde vefaya değinen Refik Özdemir, milli değerlere sahip çıkma kararlılığını yineledi. ​Özdemir, "Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Alanya FTK Başkanlığı olarak, vatanın birliği için canını ortaya koyan aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin her zaman yanındayız. Onların hatıralarını yaşatmak ve bıraktıkları kutsal emaneti gelecek nesillere en güçlü şekilde aktarmak temel görevimizdir. Bu vesileyle tüm şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum" diyerek sözlerini noktaladı.