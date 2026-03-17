‘İYİLİK BAZEN SOFRADA DEĞİL, ÇEKMECEDE BAŞLAR’

​Bu Ramazan’da geleneksel erzak kolileri yerine çocukların özgüvenine ve onuruna yatırım yapmayı seçen okul yönetimi, öğrenci ve velilerin desteğiyle 550 paket çamaşır ve çorap hazırladı. Hazırlanan paketler; Bingöl’ün Kiğı, Yedisu, Karlıova ve Adaklı ilçelerindeki yatılı bölge okullarında eğitim gören öğrencilere ulaştırıldı. ​Okul Müdürü Fatma Ayan, projenin felsefesini şu duygusal sözlerle özetledi: "Bazen en büyük eksiklik açlık değildir. Bir çocuğun sabah kalktığında çekmecesinde temiz bir çorap bulamaması, ayağındaki deliği saklamaya çalışması kalbinde sessizce büyüyen bir yaradır. Biz bu Ramazan bir çocuğun sabahına, sessizliğine misafir olduk. Temiz bir çorap sadece ayağı değil, çocuğun içini ısıtır; 'Ben değerliyim' dedirtir."

​BİR DÖNÜŞÜM HİKAYESİ: ÖĞRETMENİM CANIM BENİM HAYAT OKULU

​Kılıçaslan İlkokulu, sadece yardımlarıyla değil, kendi gelişim serüveniyle de bölgede fark yaratıyor. Küçük bir köy okuluyken imkansızlıklara rağmen büyüyen ve bir "hayat okuluna dönüşen kurumun hikayesi, beyaz perdeye taşındı.

​"Öğretmenim Canım Benim- Hayat Okulu" isimli belgesel; bir binanın fiziksel değişimini değil, öğretmenlerin inancı ve toplumun desteğiyle değişen hayatları konu alıyor.

ETKİNLİK TAKVİMİ

​Tüm Alanya halkının davetli olduğu belgesel gösterimi: 28 Mart 2026

​Saat: 16.00'da Alanya Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

​“İyilik bulaşıcıdır, biz birlikte güçlüyüz” mottosuyla hareket eden okul ailesi, bu anlamlı dönüşüme tanıklık etmek isteyen herkesi Alanya Kültür Merkezi’ndeki gösterime bekliyor.