ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda İran'ın nükleer programı, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim ve Küba ile ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu. Trump, İran'ın nükleer silah elde etmesine hiçbir koşulda izin vermeyeceklerinin altını çizdi.

Trump'ın aktardığına göre, şu an İran ile diplomatik müzakereler devam ediyor. Tahran'ın nükleer kapasiteye ulaşmasını küresel bir tehdit olarak nitelendiren ABD Başkanı, böyle bir senaryoda Orta Doğu'da başlayacak olası bir nükleer savaşın Avrupa ve ABD'ye kadar uzanabileceği uyarısında bulundu.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA GEÇİŞ ÜCRETİ TARTIŞMASI

İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı'nda yeni bir ödeme sistemi kurma hazırlığına değinen Trump, buranın uluslararası bir su yolu olduğunu vurgulayarak herhangi bir geçiş ücreti talebine karşı çıktıklarını bildirdi. Bölgede tam kontrole sahip olduklarını ve çelikten bir duvar ördüklerini savunan Trump, uygulanan deniz ablukasının İran ekonomisine günlük tahmini 500 milyon dolar kaybettirdiğini ifade etti.

URANYUM VE KÜBA POLİTİKASI NASIL ŞEKİLLENECEK?

Yüksek derecede zenginleştirilmiş uranyumun İran'ın elinde kalmasına müsaade etmeyeceklerini belirten Trump, bu materyalleri ABD'nin alacağını ve muhtemelen imha edeceğini duyurdu. ABD Donanması'na ait USS Nimitz uçak gemisinin Karayipler'e konuşlandırılmasıyla ilgili iddiaları da yanıtlayan Trump, hedeflerinin Küba'ya gözdağı vermek değil, ülkenin yeniden inşası için Küba asıllı Amerikalıların geri dönüşüne zemin hazırlamak olduğunu söyledi. Trump, diğer başkanların 50-60 yıl boyunca başaramadığı bu dışa açılma sürecini kendisinin tamamlayacağını öne sürdü.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN KÜRESEL TİCARETTEKİ YERİ NEDİR?

Küresel petrol ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim, uluslararası enerji piyasaları tarafından yakından takip ediliyor. ABD'nin bölgedeki askeri ablukası ve İran'a yönelik uyguladığı ağır yaptırımlar, dünya genelindeki enerji güvenliği dinamiklerini doğrudan etkileyen temel faktörler arasında yer alıyor.