Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail’de alıkonulan Küresel Sumud Filosu katılımcılarının Türkiye’ye getirilmesi için ilgili kurumlarla çalışma yürütüldüğünü açıkladı.

Fidan, “Bugün düzenleyeceğimiz özel uçak seferleriyle vatandaşlarımızı ve üçüncü ülkelerden katılımcıları Türkiye’ye getirmeyi planlıyoruz” dedi.

Türk Hava Yolları’nın, aktivistleri almak için İsrail’e 3 uçak gönderdiği bildirildi. Aktivistlerin akşam saatlerinde İstanbul’a ulaşması bekleniyor.

Küresel Sumud Filosu Kriz Masası’ndan yapılan bilgilendirmeye göre, alıkonulan katılımcıların bugün ülkelerine dönmeleri planlanıyor.

İsrail ordusu, 18 Mayıs 2026’da Gazze’ye doğru ilerleyen ve 44 ülkeden 428 aktivistin bulunduğu filoya uluslararası sularda müdahale etmişti. Filoda 78 Türk katılımcının yer aldığı belirtilmişti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da 18 Mayıs’taki açıklamasında müdahaleyi “uluslararası hukuku açıkça ihlal eden korsanlık eylemi” olarak nitelendirmişti.