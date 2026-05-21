Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 38. Olağan Kurultayı'nı iptal etmesi ve mevcut yönetimi görevden uzaklaştırması siyaset gündemini hareketlendirdi. Kararın ardından CHP Genel Merkezi'nde kameralar karşısına geçen Özgür Özel, sürece ilişkin sert eleştirilerde bulunarak hukuki adımları başlattıklarını bildirdi.

Mahkemenin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayı mutlak butlan ile iptal edip, Kemal Kılıçdaroğlu ile eski Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerini tedbiren göreve çağırması sonrası Özel, partisinin kimseden icazet almadan değiştiğini vurguladı. Özel'in aktardığına göre, 14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 seçimlerindeki mağlubiyetin ardından başlayan değişim süreci, delegenin sokağın sesini dinlemesiyle başarıya ulaştı. Kurultay döneminde 60 imza dahi toplayamayacakları yönündeki iddiaları hatırlatan Özel, konforlu bir muhalefet liderliği koltuğunu reddettiğini dile getirdi.

KILIÇDAROĞLU'NUN TELEFONUNA YANIT VERMEDİ

Gelişmelerin ardından eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini aradığını açıklayan Özgür Özel, bu çağrıya geri dönmediğini ifade etti. Eski genel başkanın şanla seçildiği koltuğa iktidar partisinin yargı eliyle dönmek isteyeceğine ihtimal vermek istemediğini belirten Özel, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ise aksi yönde işaretler taşıdığını savundu. Özel, söz konusu telefonun mahkeme kararını meşrulaştırma amacı taşıması halinde herhangi bir uzlaşmaya varmayacağının altını çizdi.

HUKUKİ SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Özel'in paylaştığı bilgilere göre, parti yönetimi mahkemenin verdiği tedbir kararının kaldırılması talebiyle Yargıtay'a resmi itirazını gerçekleştirdi. Siyasi partiler kanunu ve seçim mevzuatı bağlamında sürecin diğer muhatabı olan Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) ise ivedilikle başvuru yapılacak. Seçim kurullarının yetki alanına giren konularda YSK'nın kendi sorumluluğuna sahip çıkması talep ediliyor.

Partisine yönelik bu müdahalenin temelinde 31 Mart yerel seçimlerindeki başarının yattığını öne süren Özel, 47 yıl sonra birinci parti olmanın bedelini ödediklerini aktardı. 1 Nisan sabahı itibarıyla nüfusun yüzde 65'i ve ekonominin yüzde 84'ünün CHP'li belediyeler tarafından yönetilmeye başlandığını hatırlatan Özel, asıl rahatsızlığın mevcut siyasi düzene çomak sokulmasından kaynaklandığını sözlerine ekledi.