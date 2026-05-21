Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultayına yönelik iptal kararı, başkentte güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarılmasına neden oldu. Partililerin genel merkeze davet edilmesi üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü acil bir planlamaya gitti.

Edinilen bilgiye göre, başkentte görev yapan emniyet personelinin zorunlu haller dışındaki tüm izinleri iptal edildi. İzinli olan polis memurları görev yerlerine çağrılırken, emniyet güçlerinin genel merkez çevresindeki olası yoğunluk ve güvenlik ihtiyaçlarına karşı teyakkuz halinde olduğu bildirildi.

MAHKEME KARARI NEYİ İÇERİYOR?

Gelişmelerin temelinde yatan yargı kararı, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Seçimli Kurultay'ın "mutlak butlan" gerekçesiyle kesin hükümsüz sayılmasını kapsıyor. Bu hüküm doğrultusunda Genel Başkan Özgür Özel ve mevcut parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verildi. Karar kesinleşene kadar, kurultay öncesi görevde olan Kemal Kılıçdaroğlu ile eski Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri tedbiren göreve iade edildi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ NEDEN ARTIRILDI?

Yargı kararının ardından mevcut CHP yönetiminin vatandaşları "baba ocaklarına sahip çıkmaya" davet etmesi, Ankara'daki parti binası önünde büyük kalabalıkların toplanma ihtimalini doğurdu. Emniyet birimlerinin personel takviyesi ve izin iptali adımı, bu tür ani ve geniş katılımlı toplanmalarda kamu düzenini sağlamak, yaşanabilecek provokasyonları önlemek ve trafik akışını kontrol altında tutmak amacıyla uygulanan standart bir güvenlik tedbiri olarak öne çıkıyor.