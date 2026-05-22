Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Evrim Bostancı Ergen, kadınların üreme sağlığına ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı. Yapılan açıklamalara göre, geçmiş yıllarda daha geç yaşlarda karşılaşılan menopoz süreci günümüzde belirgin bir şekilde öne çekilmiş durumda.

Uzman ismin aktardığına göre, eskiden genel olarak 47 ile 48 yaş bandında izlenen menopoz vakaları, günümüzde 40 ile 45 yaş aralığında yoğun olarak görülmeye başlandı. Bu hızlı değişimin temelinde ise modern yaşamın getirdiği yoğun stres, hatalı beslenme alışkanlıkları, genetik yatkınlık ve olumsuz çevresel faktörler bulunuyor.

AMH TESTİ TEK BAŞINA YETERLİ Mİ?

Yumurtalık rezervinin durumunu öğrenmek isteyen kadınların sıklıkla başvurduğu Anti-Müllerian Hormon (AMH) testine de değinen Prof. Dr. Ergen, bu testin genel bir fikir verdiğini bildirdi. Ancak kesin ve doğru bir değerlendirme için kan testinin ötesinde, deneyimli bir jinekolog tarafından ultrason eşliğinde gerçekleştirilecek fiziki yumurta sayımının şart olduğu ifade edildi. Kadınların rutin jinekolojik muayenelerini aksatmamaları gerektiğinin altı çizildi.

DOĞURGANLIKTA HANGİ YAŞLAR KRİTİK EŞİK?

Üreme sağlığı planlamasında tıbbi olarak 37, 40 ve 42 yaşları kritik dönemeçler olarak kabul ediliyor. Bu yaş dilimlerinde yumurta kalitesi ve sayısında yaşanan biyolojik düşüşler nedeniyle, kadınların her yıl düzenli olarak rezerv takibi yaptırması büyük önem taşıyor. Öte yandan, gelişen tıp teknolojileri sayesinde anneliği ertelemek isteyen kadınlar için yumurta dondurma işlemi güvenilir bir seçenek olarak öne çıkıyor. Bu tıbbi yöntemle doğurganlık yeteneği koruma altına alınarak, ilerleyen yaşlarda da gebelik şansı artırılabiliyor.