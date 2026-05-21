Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin 2023 yılındaki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultayını iptal etmesi başkentte hareketli saatlere neden oldu. Kararın ardından Özgür Özel'in çağrısıyla Ankara'daki genel merkeze giden partililer, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun portresini indirerek parçaladı.

Alınan mahkeme kararı doğrultusunda kurultayın "mutlak butlanla sakatlandığı" belirtilerek mevcut genel başkan Özgür Özel'in görevden uzaklaştırılmasına ve Kılıçdaroğlu'nun tedbiren göreve iadesine hükmedildi. CHP yönetimi ise söz konusu hukuki kararın "yok hükmünde" olduğunu savundu. Kılıçdaroğlu cephesinden yapılan açıklamaya göre, eski liderin süreci birlikte yönetmek amacıyla Özgür Özel'i arayacağı aktarıldı.

ÖZEL'DEN ACİL TOPLANMA ÇAĞRISI

Kararın duyulmasının ardından parti üyelerine ve milletvekillerine acil bir mesaj gönderildi. Gönderilen metinde, tüm örgütün ve vekillerin Özgür Özel'in daveti üzerine genel merkeze gelmesi istendi. Çağrıya yanıt vererek parti binasında toplanan kalabalık grup, Kılıçdaroğlu aleyhine "Hain Kemal" şeklinde sloganlar atarak tepkilerini fiziki eyleme dönüştürdü.

MUTLAK BUTLAN KARARI SÜRECİ NASIL ETKİLEYECEK?

Hukuk terminolojisinde "mutlak butlan", bir işlemin kurucu unsurlarındaki temel eksiklikler nedeniyle yapıldığı andan itibaren geçersiz sayılması anlamına geliyor. Kasım 2023'te gerçekleştirilen ve genel başkanlık değişimine sahne olan kurultayın bu kapsama alınması, ana muhalefet partisinde hukuki ve siyasi itiraz süreçlerinin yeniden başlamasına zemin hazırladı.