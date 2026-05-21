İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'da gazetecilerle bir araya gelerek gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul'daki son operasyonların ardından gündeme gelen tartışmalara değinen Çiftçi, uyuşturucuyla mücadelede statü farkı gözetmeksizin suça bulaşan herkesin adalete teslim edileceğini vurguladı.

Bakanlık açıklamasına göre, yılbaşından bu yana geçen 5 aylık süreçte uyuşturucuya yönelik ülke genelinde 20 bin operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar sonucunda 16 bin 986 kişi tutuklanırken, 6 bin 604 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyet ve jandarma birimlerince ele geçirilen maddeler arasında 20 tona yakın uyuşturucu, 546 milyon adet uyuşturucu hap ve 167 bin kök kenevir bulunuyor.

FAİLİ MEÇHUL CİNAYETLERDE SON DURUM NE?

İzmir'de yaşamını yitiren Dorukhan Büyükışık soruşturması kapsamında İzmir merkezli 9 ilde toplam 26 kişinin gözaltı işlemleri sürüyor. AK Parti iktidarında faili meçhul cinayetlerin yüzde 97,2 oranında aydınlatıldığını aktaran Çiftçi, 2023 yılından itibaren aydınlatılamayan olay kalmadığını ifade etti. Bu süreçte Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin hassas ve uzmanlık gerektiren kritik bir rol üstlendiği belirtildi.

GÜLİSTAN DOKU VE KAHRAMANMARAŞ DOSYALARI

Kahramanmaraş'ta bir okula yönelik gerçekleştirilen saldırıyla ilgili 20 kişilik özel bir ekibin incelemeleri devam ediyor. Müfettişlerin henüz nihai raporu tamamlamadığını bildiren Bakan Çiftçi, ihmali tespit edilen yetkililer hakkında ek soruşturma izinlerinin alındığını ve dosyanın çok boyutlu takip edildiğini duyurdu.

Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku dosyası ise Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde incelenmeye devam ediliyor. İçişleri Bakanlığı, cinayet şüphesini iki koldan araştırıyor; 2020 yılından bu yana kolluk kuvvetlerinin soruşturmada herhangi bir ihmalinin olup olmadığı incelenirken, dönemin Tunceli Valisi hakkında da ayrı bir süreç yürüyor. Bakan Çiftçi, ucu kime dokunursa dokunsun adaletin sağlanması için bakanlığın tüm personel ve imkanlarının seferber edildiğini sözlerine ekledi.