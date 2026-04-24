ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda mayın döşeyen teknelere müdahale edilmesi yönündeki askeri talimatı, küresel emtia piyasalarında hareketliliğe neden oldu. Yapılan resmi açıklamaya göre, ABD Donanmasına verilen vur emri sonrası bölgede artan jeopolitik tansiyon, güvenli liman olarak bilinen altının ons fiyatında değer kaybı yarattı.

Küresel enflasyon beklentilerinin tetiklenmesiyle birlikte altın, dört haftalık yükseliş serisini sonlandırma ihtimaline doğru gidiyor. Geçtiğimiz cuma gününü 4 bin 829 dolar seviyesinden kapatan ons altın, haftalık bazda yüzde 3 oranında bir düşüş eğilimi gösteriyor. Haftanın son işlem gününe 4 bin 700 dolar ile başlayan ons altın, gün içerisinde en düşük 4 bin 658 dolar, en yüksek ise 4 bin 711 dolar seviyelerini test etti. Mevcut verilere göre ons altın şu an 4 bin 684 seviyesinden işlem görüyor.

KÜRESEL DÜŞÜŞ İÇ PİYASAYA YANSIDI

Küresel çaptaki bu gerileme, yurt içi altın fiyatlarını da doğrudan etkiledi. Güne 6 bin 778 liradan başlangıç yapan gram altın, piyasa saatleri içerisinde 6 bin 740 lira ile 6 bin 816 lira bandında dalgalandı. Son işlemlerde gram altının 6 bin 764 lira seviyesinden alıcı bulduğu bildirildi. Diğer yandan güne 11 bin 84 liradan başlayan çeyrek altın, gün içinde en düşük 11 bin 20 lira ve en yüksek 11 bin 145 lira seviyelerini gördükten sonra 11 bin 88 liradan işlem görmeye devam ediyor.

ALANYA PİYASALARI GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Orta Doğu eksenli bu küresel gelişmelerin, Alanya gibi turizm ve gayrimenkul hareketliliğinin yüksek olduğu bölgelerdeki olası yansımaları dikkat çekiyor. Özellikle turizm sezonu öncesinde döviz ve altın kurlarındaki dalgalanmalar, ilçedeki yerel esnafın ve yabancı yatırımcıların finansal kararlarında belirleyici rol oynuyor. Alanya piyasalarındaki yatırımcılar, Hürmüz Boğazı'ndaki mayın temizleme faaliyetlerinin ve ABD'nin askeri hamlelerinin iç piyasadaki emtia fiyatları üzerindeki muhtemel etkilerini izlemeyi sürdürüyor.