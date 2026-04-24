Meksika'nın başkenti Mexico City'de eski Kainat Gençler Güzeli Carolina Gomez, evinde başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Basına yansıyan haberlere göre, cinayet zanlısı olarak evde bulunan kayınvalide polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay esnasında evde kadının eşi ve 8 aylık bebeğinin de bulunduğu aktarıldı.

Soruşturmayı yürüten güvenlik güçleri, evdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek olayın detaylarını kısa sürede netleştirdi. Elde edilen 45 saniyelik kayıtlarda, iki kadın arasında başlayan kısa süreli bir tartışmanın ardından cinayetin işlendiği tespit edildi.

CİNAYET ANI KAMERAYA YANSIDI

Görüntülerin incelenmesi sonucunda, tartışma sonrası odaya yönelen Gomez'i takip eden kayınvalidenin silahını çekerek 6 el ateş ettiği belirlendi. Silah sesleri ve çığlıkların ardından, eşinin kucağında 8 aylık bebekleriyle odaya girerek annesine "Deli kadın, ne yaptın sen?" şeklinde bağırdığı anlar kayıtlara geçti.

Zanlı kayınvalidenin ise oğlunun bu tepkisine karşılık olarak "Hiçbir şey, sadece beni kızdırdı" dediği duyuldu. Şüphelinin hemen ardından sarf ettiği "Sen benimsin, onun değil" ifadeleri, yetkililerce tutanaklara geçirildi.

AİLE İÇİ ŞİDDET VE GÜVENLİK

Ev içi güvenlik sistemlerinin giderek yaygınlaşması, kapalı kapılar ardında yaşanan bu tür aile içi suçların hızla aydınlatılmasında kritik bir rol oynuyor. Uzmanlar, kamera sistemlerinin sadece dış tehditlere karşı değil, iç mekandaki adli vakaların çözümünde de birincil delil kaynağı haline geldiğini belirtiyor.

Dünya genelinde yaşanan bu tür aile içi şiddet olayları, Alanya gibi yoğun nüfuslu bölgelerde de toplumsal farkındalık açısından yakından takip ediliyor. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi adına yerel kurumların yürüttüğü sosyal destek çalışmalarının önemi, küresel ölçekteki bu vakalarla yeniden gündeme geliyor. Olayla ilgili adli soruşturma devam ediyor.