İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin aktardığına göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın uluslararası krizler hakkındaki açıklamalarından kısa süre önce piyasalarda olağandışı işlemler gerçekleştirildiği öne sürüldü. BBC Ekonomi Muhabiri Nick Marsh tarafından incelenen veriler, içeriden sızdırılan bilgilerle haksız kazanç sağlandığı yönündeki iddiaları gündeme taşıdı.

İddiaların merkezinde, İran ile yaşanan gerilim sırasında petrol piyasalarındaki hareketlilik yer alıyor. Savaşın 9'uncu gününde Trump, bir röportajda çatışmaların büyük ölçüde tamamlandığını duyurdu. Bu açıklama küresel petrol fiyatlarında düşüşe yol açtı.

47 DAKİKA ÖNCEKİ İŞLEM HACMİ

Kamuoyu bu bilgiyi ABD Doğu Saati ile 15:16'da öğrenirken, piyasa verilerinde bu andan tam 47 dakika önce büyük bir işlem hacmi artışı kaydedildi. İlgili zaman diliminde petrol piyasasında milyonlarca dolarlık açığa satış yapıldığı tahmin ediliyor.

POLY MARKET VE MADURO İDDİASI

Bir diğer iddia ise Donald Trump Jr.'ın yatırımcıları arasında bulunduğu tahmin platformu Poly Market üzerinden şekilleniyor. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun görevden alınacağına dair açılan bir bahiste, Maduro'nun yakalanmasından bir gün önce işlem yapan gizemli bir hesap yaklaşık 500 bin dolar kazanç sağladı. Hesabın daha sonra kullanıcı adını değiştirerek pasif duruma geçmesi dikkat çekti.

KÜRESEL DALGALANMALARIN YEREL ETKİSİ

Uzmanlar, kamuoyuna açıklanmamış bilgilerin ticari amaçla kullanılmasının yasal bir suç olduğunu belirtiyor. Küresel enerji piyasalarında bu tür siyasi açıklamalarla oluşan ani fiyat dalgalanmaları yakından takip ediliyor. Uluslararası borsalardaki spekülatif petrol fiyatı değişimlerinin, Alanya gibi tarım ve turizm ekonomisine dayalı bölgelerde lojistik ile sera ısıtma maliyetleri üzerinde olası yansımaları bulunuyor.

Olayın ardından BBC'ye açıklama yapan Poly Market yetkilileri, piyasa bütünlüğü için kanun koyucularla iş birliği yaptıklarını bildirdi. Beyaz Saray ve Donald Trump Jr. iddialara yönelik yorum taleplerine yanıt vermezken, yönetim geçmişteki benzer manipülasyon iddialarını reddetmişti.