Alanya’da okullarda kamera, turnike, dedektör ve randevu şartı gibi yeni güvenlik önlemleri hayata geçiriliyor. Amaç, öğrenciler ve öğretmenler için daha kontrollü bir ortam sağlamak.

Alanya’da eğitim kurumlarında okul güvenliğini artırmaya yönelik yeni uygulamalar devreye alınıyor. Son dönemde Türkiye genelinde yaşanan gelişmelerin ardından, yerelde de önlemler sıkılaştırıldı. Okullarda hem giriş-çıkışlar hem de çevre denetimleri daha kontrollü hale getiriliyor.

OKULLARDA KAMERA SİSTEMİ ZORUNLU OLUYOR

Yeni düzenlemeye göre tüm okullarda kamera sistemi kurulması zorunlu hale getiriliyor. Okul içi ve çevresi 7 gün 24 saat izlenecek. Bu sayede olası risklerin erken tespit edilmesi ve hızlı müdahale edilmesi hedefleniyor.

TURNİKELİ GEÇİŞ DÖNEMİ BAŞLIYOR

Okul girişlerinde turnikeli geçiş sistemi uygulanacak. Bu sistemle birlikte okullara giriş yapan kişiler kayıt altına alınacak, yetkisiz girişlerin önüne geçilecek. Öğrenci ve personel dışındaki kişilerin kontrolsüz şekilde içeri girmesi engellenecek.

EL DEDEKTÖRLERİYLE GÜVENLİK TARAMASI

Okul girişlerinde el dedektörleriyle güvenlik kontrolleri yapılacak. Hem öğrenciler hem de ziyaretçiler, belirli prosedürlerden geçerek okula alınacak. Bu uygulamanın özellikle riskli durumların önlenmesinde etkili olması bekleniyor.

RANDEVUSUZ GİRİŞLER YASAKLANIYOR

Okullara yapılacak ziyaretler için randevu şartı getiriliyor. Veliler dahil olmak üzere, önceden izin almayan kişilerin okul içine girmesine izin verilmeyecek. Böylece okul içindeki hareketlilik daha kontrollü hale getirilecek.

OKUL ÇEVRESİNDE DENETİMLER ARTACAK

Okul çevresinde ilgisi olmayan kişilerin beklemesine izin verilmeyecek. Güvenlik güçleri, özellikle giriş-çıkış saatlerinde daha sık denetim yapacak. Okul çevresinde güvenlik kontrolleri belirli aralıklarla devam edecek.

GBT KONTROLLERİ SIKLAŞTIRILACAK

Emniyet ekipleri tarafından okul çevresinde Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri artırılacak. Şüpheli durumların daha hızlı tespit edilmesi ve olası olayların önlenmesi amaçlanıyor.