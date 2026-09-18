EGE Denizi’nde akşam saatlerinde meydana gelen deprem İzmir ve Aydın çevresinde hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Kuşadası Körfezi’nde meydana gelen depremin büyüklüğü 3,8 olarak ölçüldü.

DEPREM SAAT 21.09’DA MEYDANA GELDİ

AFAD verilerine göre sarsıntı, 18 Eylül 2026 Cuma günü saat 21.09.40’ta kaydedildi. Depremin merkez üssünün Ege Denizi’ndeki Kuşadası Körfezi olduğu ve Kuşadası’na yaklaşık 11,69 kilometre mesafede gerçekleştiği bildirildi.

Depremin yerin 7,83 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Kısa süreli sarsıntının Kuşadası’nın yanı sıra İzmir ve Aydın çevresinde de hissedildiği belirtildi. Depremin ardından çok sayıda vatandaş sosyal medya üzerinden sarsıntıya ilişkin paylaşımlarda bulundu.

İlk bilgilere göre deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.