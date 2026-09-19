Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Antalya üzerinden gerçekleştirdiği transit uçuş sırasında kentin önde gelen spor tesislerini havadan fotoğrafladı. Sosyal medya hesabı üzerinden bu görüntüleri takipçileriyle paylaşan Kılıç, kentin konaklama kapasitesine işaret ederek uluslararası spor organizasyonları için ideal bir merkez olduğunu açıkladı.

Kılıç'ın aktardığına göre, dairesel mimariye sahip Antalya Stadyumu 33 bin seyirci kapasitesiyle, kare planlı Antalya Spor Salonu ise 10 bin kişilik alanıyla kentin spor altyapısında önemli bir yer tutuyor. "Antalya üzerinden transit uçarken görünce paylaşayım dedim" ifadelerini kullanan Kılıç, tesislerin büyüklüğüne dikkat çekti.

SPOR VE TURİZM POTANSİYELİ BİR ARADA

Antalya'nın yalnızca deniz ve güneş turizmiyle sınırlı kalmaması gerektiğini savunan Kılıç, mevcut yatak kapasitesinin büyük bir uluslararası avantaj sağladığını belirtti. Kılıç, turizm kentinin sahip olduğu konaklama imkanlarıyla uluslararası düzeydeki spor organizasyonlarının da başkenti olmayı sonuna kadar hak ettiğini duyurdu.

ANTALYA SPOR ORGANİZASYONLARINA NE KADAR HAZIR?

Bölgedeki mevcut otel altyapısı ve ılıman iklim koşulları, halihazırda kış aylarında dünyanın dört bir yanından spor kulüplerinin kamp dönemi için Antalya'yı tercih etmesine olanak tanıyor. Kent merkezindeki yüksek kapasiteli stadyum ve spor salonlarının yanı sıra geniş alana yayılan diğer branş tesisleri, uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapabilecek donanımıyla bu vizyonu destekliyor.