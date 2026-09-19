Antalya Havalimanı'ndan Prag'a gitmek üzere havalanan Freebird Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, havada yaşanan tıbbi acil durum nedeniyle rotasını İstanbul'a çevirdi. Havacılık kaynaklarının aktardığına göre, uçuş esnasında bir yolcunun kalp krizi geçirdiği iddia edilmesi üzerine kokpit ekibi acil iniş kararı aldı.

TC-FHL tescilli Airbus A320 tipi uçak, FH1551 sefer sayılı uçuşu gerçekleştirmek için saat 15.09'da Antalya'dan kalkış yapmıştı. Havada meydana gelen rahatsızlık sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı ile iletişime geçen pilotlar, saat 16.45'te İstanbul'a güvenli bir şekilde indi. İnişin hemen ardından uçağa giren sağlık ekipleri rahatsızlanan yolcuya müdahalede bulundu.

Yolcunun güncel sağlık durumuna ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı. Gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından uçak, saat 17.20'de İstanbul'dan ayrılarak Prag seferini tamamlamak üzere yeniden havalandı.

HAVADA TIBBİ ACİL DURUM PROSEDÜRÜ NASIL İŞLİYOR?

Sivil havacılık kuralları gereği, uçuş sırasında hayati tehlike arz eden tıbbi bir vaka yaşandığında uçuş ekipleri acil yönlendirme kararı alıyor. Hava trafik kontrolörleriyle sağlanan koordinasyon sayesinde, uçak tıbbi müdahalenin en hızlı yapılabileceği uygun havalimanına öncelikli iniş hakkı kazanarak yolcunun karadaki sağlık ekiplerine teslim edilmesini sağlıyor.