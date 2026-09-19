Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan bilgilere göre, 20 Eylül 2026 tarihinde Antalya ve Burdur'un belirli ilçelerinde yatırım ve bakım çalışmaları gerçekleştirilecek. İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri kapsamında yürütülecek altyapı çalışmaları süresince ilgili bölgelere elektrik verilemeyecek.

KESİNTİ UYGULANACAK İLÇELER VE SAATLER

Döşemealtı ilçesine bağlı Dağbeli Mahallesi'nde saat 10.00 ile 17.00 arasında enerji akışı kesilecek. Aynı saat diliminde Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Boğazköy, Gündoğdu, Kızılkaya ve Uğurlu köylerinin çeşitli mahalleleri ile Yeni Burdur-Korkuteli Yolu mevkisinde de kesinti uygulanacağı bildirildi.

Finike ilçesinin Akçaalan ve Yalnız mahallelerinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında bakım çalışması yapılacak. Kumluca'da ise Bağlık, Hacıveliler, Karşıyaka, Kasapçayırı, Kum, Narenciye, Salur, Sarıcasu, Sarıkavak, Temel Eğitim, Adrasan ve Mavikent mahallelerini kapsayan geniş bir alanda yine 09.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

Serik ilçesine bağlı Cumalı ve Merkez mahallelerindeki belirli sokaklarda yürütülecek bakım işlemleri ise 09.00 ile 12.00 saatleri arasında tamamlanacak.

PLANLI KESİNTİ SÜRECİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Planlı şebeke yenileme çalışmaları, bölgesel enerji altyapısının sürdürülebilirliği ve arıza oranlarının düşürülmesi için standart bir uygulama olarak öne çıkıyor. Belirtilen saat aralıklarında yaşanacak enerji dalgalanmalarına karşı hassas elektronik cihazların fişten çekilmesi ve soğutucu dolapların kapaklarının kapalı tutulması, olası maddi hasarların önüne geçilmesini sağlıyor.