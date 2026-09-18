YAŞ sebze ve meyve piyasasında yaşanan fahiş fiyat artışlarına yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 40 şüphelinin tamamı hakkında tutuklama kararı verildi.

BİR ŞÜPHELİ ALANYA’DAN

Soruşturma kapsamında tutuklanan 40 kişi arasında Alanya’dan bir şüphelinin de bulunduğu belirtildi. Böylece yaş sebze ve meyve piyasasına yönelik yürütülen soruşturmanın Alanya’ya da uzandığı ortaya çıktı.

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