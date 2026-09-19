İspanyol spor basını, Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in takım içindeki yeni rolünü sayfalarına taşıdı. El Debate gazetesinin aktardığına göre, teknik direktör Jose Mourinho hücum hattının yönetimini tamamen genç oyuncuya bıraktı. Bu gelişme, oyuncunun İspanyol devindeki konumunu kalıcı olarak sağlamlaştırdığını gösteriyor.

Eflatun-beyazlı ekipte bu sezon kritik bir dönemece giren Arda Güler, son altmış günlük süreçte sergilediği performansla teknik heyetin tam güvenini kazandı. İspanyol medyasında yer alan analizde, 21 yaşındaki oyuncunun artık Madrid futbolunun yeni patronu olduğu ifade edildi. Fiziksel dinlenme amacıyla kenarda kalacağı istisnai durumlar dışında, genç yeteneğin maçlara ilk 11'de başlayacağı vurgulandı.

HÜCUM HATTININ YENİ LİDERİ

Haberde, Mourinho'nun farklı taktiksel alternatifleri denedikten sonra oyun kurucu pozisyonu için Türk yıldızda karar kıldığı belirtildi. Arda Güler'in sahadaki sorumluluktan kaçmayan yapısına dikkat çekilirken, takımın hücum kurgusunu yönetecek isim olarak belirlendiği aktarıldı. İleri uçta yer alan Jude Bellingham, Kylian Mbappé ve Vinicius Junior gibi isimleri kilit paslarla besleme görevi de resmi olarak kendisine verildi.

SKORA DOĞRUDAN KATKI SAĞLADI

Genç yetenek, sahada aldığı bu yeni ve kapsamlı görevi istatistiklerine de yansıtmaya devam ediyor. Sezon başından bu yana Real Madrid formasıyla çıktığı 6 resmi karşılaşmada 1 gol ve 3 asistlik performans sergileyen oyuncu, teknik heyetin tercihini haklı çıkardı. Bu istatistikler, Arda Güler'in takımın hücum organizasyonlarındaki kilit rolünü pekiştiriyor.