MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 15. etabı olan Avusturya Grand Prix'sinde heyecan sprint yarışıyla başladı. Prima Pramac Yamaha takımı adına mücadele eden Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Spielberg kentindeki sprint yarışını 17. sırada tamamladı.

Açıklanan resmi sonuçlara göre, 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde koşulan yarışta birinciliği Aprilia takımının İspanyol pilotu Jorge Martin elde etti. Martin, 20.57.387'lik derecesiyle damalı bayrağı ilk sırada gören isim oldu.

ANA YARIŞ YARIN KOŞULACAK

Avusturya Grand Prix'sinde hafta sonunun en önemli mücadelesi olan ana yarış, yarın Türkiye saati ile 15.00'te başlayacak. Dünyanın en iyi motosiklet sürücülerinin yer aldığı organizasyonda pilotlar, zorlu pistte 28 tur boyunca podyum mücadelesi verecek.

GENEL KLASMANDA SON DURUM NE?

MotoGP tarihinde yarışan ilk Türk sporcu unvanını elinde bulunduran Toprak Razgatlıoğlu'nun şampiyonadaki genel durumu da netleşti. Geride kalan 14 etap boyunca toplam 18 puan toplamayı başaran milli motosikletçi, genel klasmanda 21. sırada yer alıyor. Razgatlıoğlu'nun yarınki ana yarışta puan veya puanlar alarak sıralamadaki yerini üst basamaklara taşıması hedefleniyor.