AKARYAKIT fiyatlarındaki hareketlilik sürerken, Alanya’daki sürücüleri sevindirecek yeni bir gelişme yaşandı. Sektör kaynaklarına göre motorin grubunda 4,09 TL’lik indirim bekleniyor.

İndirimin 19 Eylül 2026 Cumartesi günü itibarıyla pompa fiyatlarına yansıması beklenirken, benzin grubunda ise şimdilik herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

MOTORİN 100 TL’NİN ALTINA İNEBİLİR

18 Eylül itibarıyla Antalya’da motorinin litre fiyatı yaklaşık 102,80 TL seviyesinde bulunuyor. Beklenen 4,09 TL’lik indirimin uygulanması halinde motorinin litre fiyatı yaklaşık 98,71 TL seviyesine gerileyebilir.

Alanya’daki istasyonlarda ise bayi ve istasyon bazında küçük fiyat farklılıkları görülebilir.

BENZİNDE DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre benzin grubunda şu aşamada herhangi bir indirim ya da zam beklentisi bulunmuyor.

18 Eylül 2026 itibarıyla Antalya’daki ortalama fiyatlar şöyle:

Benzin: 82,60 TL/LT

Motorin: 102,80 TL/LT

LPG: 35,24 TL/LT

Motorindeki indirime ilişkin nihai kararın 18 Eylül Cuma günü saat 16.00’da verilmesi bekleniyor.

GÖZLER POMPA FİYATLARINDA

Brent petrol fiyatları, döviz kuru, vergiler ve piyasa koşullarındaki değişimler akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilerken, beklenen indirimin gerçekleşmesi halinde Alanya’daki sürücüler 19 Eylül’den itibaren motorini daha düşük fiyattan alabilecek.