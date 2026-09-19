Hindistan'da hayatı boyunca hiç antrenman yapmayan 47 yaşındaki bekar anne Ramabai Ranveer, ağustos ayında katıldığı Amrit Daud koşusunu birincilikle tamamladı. Uluslararası basına yansıyan haberlere göre, koşu ayakkabısı dahi olmayan kadın 3 kilometrelik parkuru yalınayak geçerek dikkat çekici bir başarıya imza attı.

Yarışmanın ardından kazanılan 3 bin rupilik (yaklaşık 31 dolar) birincilik ödülü ailenin eğitim mücadelesinde kritik bir rol oynadı. Ranveer, elde ettiği bu gelirin tamamını kızının üniversite eğitimi için gereken kitap ve kırtasiye malzemelerine yatırdı. Annenin yoksulluğa karşı verdiği bu çaba, ülkede eğitim ve fırsat eşitliği tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

MEZUN İŞSİZLİĞİ TARTIŞMALARI BÜYÜYOR

Ramabai'nin kızını okutmak için gösterdiği bu olağanüstü özveri, ülkedeki eğitim sisteminin istihdam sorunlarıyla doğrudan kesişiyor. Resmi verilere göre, Hindistan'da üniversite mezunlarının sadece yüzde 8'i aldığı eğitime uygun bir pozisyonda iş bulabiliyor.

Genel mezun işsizlik oranının yüzde 29,1 seviyesine ulaştığı bir dönemde yaşanan bu olay, gençlerin ve ailelerin yaşadığı zorlukları bir kez daha gözler önüne serdi. Yıl boyunca devam eden eğitim protestolarının gölgesinde, yalınayak koşulan bu yarış sosyal medyada yoksulluktan kurtuluş arayışının bir sembolü olarak paylaşılmaya devam ediyor.