Milyonlarca çalışan ve emeklinin gelirini belirleyecek olan 2027 yılı ocak ayı maaş zamları için enflasyon tahminleri üzerinden yeni senaryolar oluşturuldu. Açıklanan Orta Vadeli Program (OVP), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) raporu ve Piyasa Katılımcıları Anketi verilerine göre, yıl sonu enflasyon beklentileri memur, emekli ve asgari ücretlilerin alacağı muhtemel zam oranlarını şekillendiriyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Yıl sonu enflasyon tahminlerine göre 2026'nın ikinci yarısında oluşacak oranlar, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin doğrudan zam oranını belirleyecek. OVP'deki yüzde 28,4'lük tahmine göre ikinci yarı enflasyonunun yüzde 9,04, TCMB'nin yüzde 28'lik beklentisine göre yüzde 8,70, piyasa anketindeki yüzde 29,43'lük tahmine göre ise yüzde 9,92 olması öngörülüyor. Halihazırda 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığının, bu oranların yansıtılması durumunda sırasıyla 25 bin 681 TL, 25 bin 601 TL veya 25 bin 888 TL seviyelerine çıkması bekleniyor. Nihai taban aylık tutarı ise ayrıca yapılacak yasal düzenlemeyle kesinleşecek.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAM ORANLARI NASIL DEĞİŞİYOR?

Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme artışına eklenecek enflasyon farkı ile birlikte farklı zam oranları hesaplanıyor. TCMB senaryosuna göre toplam zam oranının yüzde 6,78, OVP tahminine göre yüzde 7 ve piyasa beklentisine göre yüzde 8,06 seviyesine ulaşacağı aktarıldı. Temmuz 2026'da 31 bin 527 lira 77 kuruşa yükselen en düşük memur emeklisi aylığının, ocak ayında enflasyon verilerine bağlı olarak 33 bin 665 TL ile 34 bin 69 TL arasında bir seviyeye çıkabileceği hesaplanıyor.

MEMUR VE İŞÇİ EMEKLİSİ ZAMLARI NEDEN FARKLI HESAPLANIYOR?

Türkiye'deki maaş artış sisteminde memur ve işçi emeklilerinin zam hesaplama yöntemleri temelden farklılık gösteriyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, doğrudan geride kalan altı aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Memur ve memur emeklilerinin artışları ise önceden belirlenen toplu sözleşme zammına, altı aylık enflasyonun belirli bir eşiği aşması durumunda ortaya çıkan enflasyon farkının eklenmesiyle bulunuyor. Bu durum, aynı enflasyon verisi açıklansa bile iki grubun farklı yüzdelerde zam almasına neden oluyor.

ASGARİ ÜCRET İÇİN HANGİ ORANLAR GÜNDEMDE?

Enflasyon beklentilerindeki güncellemeler, 2027 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret için de çeşitli senaryoları beraberinde getirdi. Mevcut durumda net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanan asgari ücret üzerinden üç farklı artış ihtimali üzerinde duruluyor. Yapılan değerlendirmelere göre, yeni yılda asgari ücrete yüzde 20, yüzde 25 veya yüzde 30 oranlarında artış yapılabileceği öngörülüyor.