Gazipaşa Belediyespor'un olağan genel kurulu tamamlandı ve kulübün idari yapılanması yeniden şekillendi. Akdeniz Manşet'in aktardığı bilgilere göre, gerçekleştirilen seçim sonucunda Mustafa Çetiner kırmızı-beyazlı kulübün yeni başkanı sıfatını kazandı. Çetiner, bu görevi Ağustos 2025'te yapılan olağanüstü kongreyle göreve gelen Levent Sayın'dan devraldı.

Yeni oluşturulan yönetim listesinde, başkanlığı devreden Levent Sayın'ın da yer almaya devam etmesi dikkat çekti. Yönetim kurulunda Mustafa Tepe, Ünal Mehmet Sarıtaş, Sami Çilız, Zafer Yılmaz, İ. Enes Değirmenci, Bilal Tan, Metin Çobanoğlu, Şükrü Akcacıoğlu, Hasan Kaya, Yunus Ceylan, Savaş Kaya ve A. Ramazan Yıldırım görev aldı. Kulübün denetim kurulu ise A. Meriç Tepe, Halil Tuncer, Mehmet Özgün, Burak Çetiner, Metin Çetiner ve Yunus Çinı'dan oluştu.

TARİHİ SEZON ÖNCESİ YENİ YAPILANMA

Geçtiğimiz sezon Antalya Süper Amatör Lig Play-Off Grubu'nu birinci bitiren Gazipaşa temsilcisi, Kumluca Belediyespor ile oynadığı play-out maçının normal ve uzatma sürelerini 0-0 eşitlikle tamamlamıştı. Penaltı atışlarında rakibine 4-3 üstünlük sağlayan kulüp, tarihinde ilk kez bir üst lige yükselme başarısı göstermişti. Gazipaşa Belediyespor tarafından yapılan resmi açıklamada, yeni yönetim ve denetim kurullarının ilçe spor camiasına hayırlı olması dilendi.

PGL SÜRECİ KULÜBÜ NASIL ETKİLEYECEK?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 13 Temmuz 2026 tarihinde aldığı kararla Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) ismini Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) olarak güncellemesi, Gazipaşa Belediyespor'un yeni sezon planlamasını da doğrudan etkiliyor. 2026-2027 sezonunda ilk defa bu organizasyonda sahaya çıkacak olan kulüpte, Mustafa Çetiner yönetiminin öncelikli hedefi mali disiplini sağlayarak PGL'de kalıcı ve rekabetçi bir takım iskeleti oluşturmak olacak.