Olayın, 17 Eylül 2026 tarihinde Eskişehir’den Alanya’ya hareket eden özel bir firmaya ait şehirlerarası yolcu otobüsünde meydana geldiği belirtildi. K.E., yolculuğun ilk saatlerinde uyuduğunu, Serik geçildikten sonra uyandığını ve muavinin davranışlarından rahatsız olmaya başladığını anlattı.

UYGUNSUZ HAREKETLERİ TELEFONUYLA KAYDETTİ

K.E.’nin iddiasına göre muavin M.A., yolculuk sırasında önce kendisini sözlü ve davranışlarıyla rahatsız etti, daha sonra karşı taraftaki koltuğa geçerek uygunsuz hareketlerde bulundu. Kadın yolcu yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

O sırada otobüste yalnız kaldığını belirten K.E., korktuğu için muavine doğrudan tepki gösteremediğini söyledi.

K.E., yaşadığı korkuyu, “Bir tepki veremedim çünkü o anda tepkisiz kaldım, korktum. Otobüste yalnız kaldım. Yalnız kaldığım için de bir tepki veremedim” sözleriyle anlattı.

ALANYA OTOGARI’NDA POLİSE BAŞVURULDU

K.E., kaydettiği görüntüleri Alanya Otogarı’nda kendisini bekleyen yeğenine gönderdiğini, ardından durumun polis ekiplerine bildirildiğini ifade etti.

Şikâyet üzerine harekete geçen polis ekiplerinin muavin M.A.’yı Alanya Otogarı’nda gözaltına aldığı bildirildi. K.E.’nin hem muavin hem de ilgili seyahat firması hakkında şikâyetçi olduğu, görüntüler ve diğer delillerin incelemeye alındığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Şüpheli hakkındaki kesin hukuki durumun yürütülen adli işlemlerin ardından netleşmesi bekleniyor.