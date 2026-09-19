Edinilen son dakika bilgilerine göre yangın, Fakırcalı Yaylası Kuyruklu bölgesinin üzerinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başladı. İhbarın ardından ekipler bölgeye yönlendirilerek yangına müdahale etti.

EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangının büyümesi önlenerek alevler kontrol altına alındı. Bölgede yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının çıkış nedenine ve zarar gören alanın büyüklüğüne ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Fakırcalı, yaz döneminde orman yangınlarının yaşandığı bölgeler arasında yer alıyor. Antalya'da 29-30 Ağustos tarihlerinde çıkan 14 orman yangınından biri de Fakırcalı’da meydana gelmişti. Alanya Belediyesi de eylül ayı başında Sapadere, Çamlıca, Beldibi ve Fakırcalı’yı etkileyen önceki orman yangınlarının ardından ilk ve hızlı müdahale kapasitesini artırmak amacıyla 5 pompalı tanker alınmasının planlandığını açıklamıştı.