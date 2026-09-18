Erzurum'un Kazım Karabekir Mahallesi Gölbaşı semtinde, boşanma aşamasındaki bir çiftin aileleri arasında saat 16.45 sularında silahlı çatışma yaşandı. İhbar üzerine bölgeye intikal eden güvenlik güçlerine de ateş açılması sonucu, 1'i polis memuru toplam 12 kişi yaralandı.

Emniyet birimlerinin aktardığına göre, olay yerine ulaşan ilk ekipler üç şüphelinin evlerinin balkonundan pompalı tüfek ve tabancalarla ateş ettiğini tespit etti. Durumun büyümesi üzerine bölgeye özel harekat ve çevik kuvvet timleri ile zırhlı araçlar sevk edildi. Düzenlenen operasyonla silahları kullanan H.Z., Y.Z. ve A.Z. suç aletleriyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Çatışma sırasında şüphelilerin silahlarından çıkan kurşun ve saçmalar, olay yerine müdahale eden bir polis memuru ile O.Z., F.Z., E.Z., Y.T., B.Z., N.Z., R.Z., E.Z., F.Z., B.Z. ve H.Z. isimli vatandaşlara isabet etti. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Hastanesi ve Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Başından vurulan polis memurunun yoğun bakımda tedavi altına alındığı ve durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Ayrıca sivil yaralılardan O.Z., F.Z., E.Z. ve Y.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu açıklandı.

ÇATIŞMANIN TEMELİNDE NE YATIYOR?

Olayın arka planında, 17 Eylül tarihinde yaşanan bir aile içi şiddet vakasının yattığı iddia edildi. Y.E.T. isimli şahsın, boşanma sürecinde olduğu eşi Z.T.'yi bıçaklamasının ardından iki ailenin yakınları arasında başlayan gerilimin bu silahlı çatışmaya dönüştüğü belirtildi.

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un da bizzat incelemelerde bulunduğu olay yerinde, olay yeri inceleme ekipleri tarafından çok sayıda boş kovan ve kartuş toplandı. Gözaltına alınan üç şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgu işlemleri devam ediyor.