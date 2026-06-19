ABD'nin New York şehrinde bulunan ve dünyanın en kalabalık turistik noktalarından biri olan Times Meydanı'nda silah sesleri duyuldu. Meydanda bulunanlar arasında kısa süreli paniğe yol açan olayın ardından, bölgeye hızla çok sayıda polis ekibi yönlendirildi.

Amerikan basınına yansıyan ilk haberlerde can kaybı veya yaralı durumuna ilişkin belirsizlik sürerken, çevredeki güvenlik önlemleri artırıldı. New York Polis Departmanı (NYPD) tarafından başlatılan soruşturma kapsamında meydan ve çevresi detaylı inceleme altına alındı.

YARALANAN OLMADI

CBS

News'in aktardığı güncel NYPD açıklamasına göre, kalabalık meydanda açılan ateş sonucu herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Polis ekipleri, olay yerinde gerçekleştirdikleri müdahalede reşit olmayan bir şüpheliyi gözaltına aldı. Olay yerinde ayrıca bir adet silah ele geçirildiği duyuruldu.

TIMES MEYDANI'NDA GÜVENLİK PROTOKOLÜ

Her gün yüz binlerce turistin ziyaret ettiği Times Meydanı, New York'un en sıkı korunan ve en fazla kamera ile izlenen bölgelerinin başında geliyor. Meydandaki yoğun güvenlik ağı sayesinde asayiş olaylarında polis birimleri hızlıca müdahale protokolünü devreye sokarak çevre güvenliğini sağlıyor.

Yetkililer, gözaltına alınan şüphelinin yanı sıra olayla bağlantısı olabileceği değerlendirilen diğer kişilerin de tespit edilmesi amacıyla arama çalışmalarının ve incelemelerin çok yönlü olarak sürdüğünü bildirdi.