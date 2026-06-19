ABD Başkanı Donald Trump, 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek olan NATO

Zirvesi dolayısıyla Türkiye'ye bir ziyaret planladığını bildirdi. Sabah'ın aktardığı habere göre, başkanın ajandasında Asya ve Orta Doğu'yu ilgilendiren kritik başlıklar da bulunuyor.

Trump'ın açıklamalarında yalnızca Türkiye değil, küresel diplomasiyi ilgilendiren diğer bölgeler de yer aldı. Yıl içerisinde Çin'e yönelik yeni bir ziyaret gerçekleştirebileceğinin sinyalini veren Trump, asıl sert mesajlarını ise Tahran yönetimine yöneltti.

İRAN'A PETROL AKIŞI ÜZERİNDEN UYARI

İran'ın masaya oturup bir anlaşma yapmak mecburiyetinde olduğunu savunan ABD Başkanı, diplomatik çözümün sağlanamaması durumunda sert yaptırımların devreye gireceğini belirtti. Tahran'ın bu durumdan hiç hoşlanmayacağını vurgulayan Trump, "O noktaya geleceğini sanmıyorum. Ancak bunu yaparsak, bir anda boğazdan petrol akışının kesildiğini göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

KÜRESEL PİYASALAR İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Diplomatik kulislerde ve enerji piyasalarında yakından takip edilen bu açıklamalar, özellikle boğazlardan geçen petrol ticaretinin güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Olası bir yaptırım dizisinin veya tırmanacak gerginliğin, küresel enerji tedarik zincirinde doğrudan etkiler yaratması bekleniyor. Trump'ın temmuz ayındaki Türkiye teması ise hem ittifak ilişkileri hem de bölgesel güvenlik politikalarının şekillenmesi adına belirleyici olacak.