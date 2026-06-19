İngiltere Championship ekiplerinden ve Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, yeni sezon kadro planlaması kapsamında gözünü Süper Lig'e çevirdi. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, İngiliz ekibi Beşiktaş ile mevcut sözleşmesi 30 Haziran tarihinde sona erecek olan Ersin Destanoğlu için resmi bir teklifte bulundu.

AVRUPA KULÜPLERİNİN RADARINDA

Siyah-beyazlı takımla henüz yeni bir sözleşme imzalamayan 25 yaşındaki file bekçisi, serbest oyuncu statüsüne geçecek olması nedeniyle Avrupa kulüplerinin dikkatini çekiyor. Geçtiğimiz dönemde İspanya temsilcisi Girona'dan da teklif alan başarılı kaleci, takımın ikinci lige düşmesi sebebiyle bu transfere onay vermemişti.

ERSİN DESTANOĞLU'NUN KARARI NE OLACAK?

Oyuncunun bonservis bedeli olmadan transfer edilebilecek olması, Hull City gibi iddialı kadrolar kurmak isteyen takımlar için önemli bir ekonomik avantaj yaratıyor. İngiliz ekibinin yanı sıra Almanya temsilcisi Hannover 96'nın da oyuncunun durumunu yakından takip ettiği biliniyor. Kariyerine Avrupa'da devam etmeye sıcak bakan 25 yaşındaki kalecinin, gelen teklifleri değerlendirerek önümüzdeki günlerde kesin kararını duyurması bekleniyor.