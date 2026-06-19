İngiltere'nin Bedford kentinde iki yolcu treninin çarpışması sonucu çok sayıda yolcu yaralandı. Kazanın ardından Londra ile ülkenin kuzey bölgeleri arasındaki demir yolu ulaşımında ciddi aksaklıklar meydana geldiği bildirildi.

İngiliz basınına yansıyan bilgilere göre, yerel saatle 17.15 civarında Corby-Londra seferini yapan yolcu treni, Bedford ile Luton Havalimanı arasındaki güzergahta Nottingham-Londra seferini gerçekleştiren başka bir trene arkadan çarptı. Bedford İtfaiye Teşkilatı, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada ekiplerin olay yerine sevk edildiğini duyurarak bölge halkına kaza alanından uzak durmaları uyarısında bulundu.

YOLCULAR O ANLARI ANLATTI

Olay anında trende bulunan yolculardan Pete Knapp, çarpışmanın saat 17.12'de gerçekleştiğini ve üçüncü vagonun raydan çıktığını aktardı. Knapp, herhangi bir frenleme veya uyarı sesi duymadıklarını belirterek, olayın bir terör saldırısı izlenimi vermediğini ifade etti. Yolcuların aktardığına göre bazı yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öne sürüldü.

ULAŞIMDA BÜYÜK ÇAPLI AKSAMA NEDEN YAŞANDI?

East Midlands Railway şirketi, kazanın Londra St Pancras İstasyonu merkezli seferlerde iptallere yol açtığını açıkladı. Corby, Nottingham ve Sheffield hatları olaydan doğrudan etkilenirken, bu güzergahın İngiltere'nin başkenti ile orta ve kuzey bölgelerini birbirine bağlayan ana yolcu arterlerinden biri olması nedeniyle seyahat planlarında geniş çaplı mağduriyet yaşandığı belirtiliyor. Yetkililer, kazanın kesin nedenini belirlemek amacıyla kapsamlı bir soruşturma başlattı.