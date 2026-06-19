Mersin'de 16 Haziran 2026 tarihinde bir sitede yaşanan olayda, tesettür mayosu giyen bir kadının ortak havuz alanına girişinin engellendiği öne sürüldü. Olayın ardından mağdur kadının şikayeti üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli süreç kapsamında bir kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, A.T. isimli kadın dört yaşındaki çocuğuyla birlikte sitenin yetişkin havuzu bölümüne yöneldi. Havuz görevlisi, A.T.'ye mevcut kıyafetinin havuz alanına girmek için uygun olmadığını bildirdi. Bunun üzerine ikametgahına dönerek tesettür mayosu giyen kadın, havuza tekrar girmeyi denedi. Ancak görevliler, kılık ve kıyafet kuralları gerekçesiyle kadının alana girişine yeniden izin vermedi.

Yaşanan bu durum karşısında site yönetimiyle iletişime geçen A.T., yetkililerden de olumsuz yanıt aldı. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran ve tepki toplayan olayın ardından mağdur A.T., emniyete giderek şikayetçi oldu.

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre, 18 Haziran 2026 tarihinde sosyal medyada yayılan iddialar ihbar kabul edilerek resmi soruşturma başlatıldı. Yürütülen hukuki süreç kapsamında, site yöneticisi Mehmet Güngör ile havuz görevlisi Baran Direk hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Emniyet güçlerinin çalışması sonucunda görevli Baran Direk gözaltına alınırken, site yöneticisi Güngör'ün yurt dışında bulunduğu tespit edildi.

ORTAK ALANLARDA KIYAFET TEMELLİ UYGULAMALARIN HUKUKİ BOYUTU NEDİR?

Hukuk uzmanlarına göre, konut sitelerindeki ortak kullanım alanlarında kişilerin inanç veya kıyafet tercihleri nedeniyle hizmetlerden mahrum bırakılması, Türk Ceza Kanunu kapsamında ayrımcılık suçu teşkil edebiliyor. Site yönetimlerinin belirlediği iç tüzük kurallarının, anayasal güvence altında olan temel hak ve özgürlükleri ihlal edemeyeceği belirtiliyor. Bu tür mağduriyetleri yaşayan vatandaşların kolluk kuvvetlerine başvurarak yasal süreç başlatma hakkı bulunuyor.