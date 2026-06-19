İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, şehir genelinde güvenliği sağlamak amacıyla helikopter destekli asayiş uygulaması başlatıldı. Beyoğlu Taksim başta olmak üzere önceden belirlenen noktalarda giriş ve çıkışlar emniyet güçleri tarafından kontrol altına alındı.

Özel harekat polisleri, ilçe ekipleri, trafik polisleri ve çarşı mahalle bekçilerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarda, şüpheli görülen araçlar durdurularak güvenlik çemberine alındı.

ARAÇLAR VE ÇANTALAR ARANDI

Uygulama noktalarında durdurulan kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları titizlikle gerçekleştirildi. Kimlik kontrollerinin yanı sıra şahısların yanlarında bulunan el çantaları, valizler ve araçların iç kısımları da ekipler tarafından detaylı şekilde arandı.

HAVADAN KESİNTİSİZ TAKİP

Suç unsurlarının ele geçirilmesi ve aranan şahısların yakalanması amacıyla rutin olarak düzenlenen bu tür geniş çaplı asayiş operasyonlarında, havadan sağlanan helikopter desteği olası kaçışların önlenmesinde önemli bir avantaj sağlıyor. Yetkililerin aktardığına göre, trafik denetimlerini de kapsayan uygulamanın gece geç saatlere kadar kesintisiz sürmesi planlanıyor.