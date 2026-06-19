İran'da Aralık 2024'te başörtüsü takmadan gerçekleştirdiği çevrim içi konserle gündeme gelen şarkıcı Parastoo Ahmadi ve ekibi hakkında yargı süreci tamamlandı. Ülkenin muhafazakar yapısıyla bilinen Kum eyaletindeki ceza mahkemesi, sanatçı ve konserin hazırlanmasında görev alan sekiz kişilik ekibe ağır yaptırımlar uyguladı.

The Guardian gazetesinin aktardığı habere göre, mahkeme heyeti sanıkları "müstehcen ve ahlaksız içerik üretmek ile kamu ahlakını ihlal etmek" suçlamalarından suçlu buldu. Karar doğrultusunda Ahmadi ve sekiz ekip üyesi ayrı ayrı 74 kırbaç cezasına çarptırıldı. Ayrıca sanıklar hakkında iki yıl yurt dışına çıkış yasağı getirilirken, bu süre zarfında her türlü sanatsal faaliyette bulunmaları da yasaklandı.

YOUTUBE YAYINI MİLYONLARCA İZLENMEYE ULAŞMIŞTI

Parastoo Ahmadi'nin geçtiğimiz yılın son ayında YouTube platformu üzerinden canlı yayınladığı performans, kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlenmişti. Sanatçının sahnede vatansever temalı şarkılar seslendirmesi ve başörtüsü kuralına uymaması, İran kamuoyunda geniş yankı bulmuştu. Yayın sonrası başlayan adli süreç, sadece sanatçıyı değil ekibin tamamını kapsayacak şekilde yürütüldü.

İRAN'DA SANATÇILARA YÖNELİK BASKILAR NEDEN ARTIYOR?

İran'da özellikle 2022 yılında başlayan geniş çaplı protestoların ardından, zorunlu başörtüsü yasalarına uymayan tanınmış kişilere yönelik yargı baskısı belirgin şekilde arttı. Kum gibi dini otoritenin güçlü olduğu eyaletlerdeki mahkemeler, fiziki mekanların yanı sıra dijital platformlarda yayınlanan içerikleri de doğrudan kamu ahlakı yasaları kapsamında değerlendirerek sert kararlara imza atıyor. Ahmadi ve ekibine verilen bu son ceza, ülkedeki bağımsız sanatçıların dijital mecralardaki varlık alanının giderek daha fazla denetim altına alındığını gösteriyor.