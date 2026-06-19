Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ANSET soruşturmasında yeni hukuki gelişmeler yaşandı. Görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in akşam saatlerinde Antalya Adliyesi'ne giderek savcılık makamıyla görüştüğü iddia edildi.

Böcek'in adliyede bulunduğu öne sürülen saatlerde, soruşturma dosyası kapsamında tutuklu bulunan isimler hakkında mahkemeden tahliye kararı çıktı. Aktarılan bilgilere göre, aralarında ANSET

Genel Müdürü Vahdet Narin ile İdari ve Mali İşler Müdürü Aydil Nalan B.'nin de bulunduğu İlknur Ö., Göktuğ K., Aziz S., Cevdet M. ve Levent Ş., adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞ AŞAMALARINDA NELER YAŞANDI?

Antalya genelinde kamuoyu tarafından yakından takip edilen ANSET soruşturmasının ilk dalga operasyonlarında çok sayıda şüpheli gözaltına alınmış ve tutuklama kararları verilmişti. Hukuki sürecin ilerleyen aşamalarında gerçekleştirilen üçüncü dalga operasyonunda ise beş kişi daha tutuklanmıştı.

Söz konusu tutuklamalar arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Çevikol’un eşinin de yer aldığı basına yansımıştı. Yargı süreci devam ederken verilen son adli kontrol kararları, geniş çaplı soruşturmanın seyrinde yeni bir durum oluşturdu.