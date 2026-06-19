Sosyal medya içerik üreticisi Eylem Çelik'in kendisine yönelik ortaya attığı iddialarla gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, sessizliğini bozdu. Sözcü'nün aktardığına göre, Nişantaşı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü sunucu, konuyla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.

Çelik, geçtiğimiz günlerde bir iş görüşmesi amacıyla Erbil'in evine gittiğini öne sürmüştü. İçerik üreticisi, bu buluşma sırasında evde rızası dışında canlı yayın açıldığını ve kendisine uygunsuz tekliflerde bulunulduğunu iddia ederek yasal yollara başvuracağını ifade etmişti.

ERBİL İDDİALARA NE YANIT VERDİ?

İddiaların odağındaki isim Mehmet Ali Erbil, Nişantaşı'ndaki gezintisi sırasında gazetecilerle karşılaştı. Muhabirlerin Eylem Çelik'in açıklamalarını hatırlatması üzerine detaylı bir değerlendirme yapmaktan kaçınan sunucu, sürecin yargıya taşındığını işaret etti. Erbil, "Magazinlerde çıkan haberlerle ilgili avukatlarımız ilgileniyor, süreç devam ediyor. Ben konuşmayı uygun görmüyorum" ifadelerini kullandı.

HUKUKİ SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Taraflar arasındaki uyuşmazlığın, özel hayatın gizliliğini ihlal ve sözlü taciz iddiaları çerçevesinde adli makamlarca incelenmesi bekleniyor. Hem Çelik'in şikayeti hem de Erbil'in avukatlarının yürüttüğü savunma süreci, rıza dışı yapıldığı öne sürülen sosyal medya yayınının detayları ve beyanların doğruluğu üzerinden şekillenecek.