Geçtiğimiz yıl temmuz ayında çıkarılan ve özel hastanelerde görev yapan doktorların çalışma statüsünü değiştiren yasa, 9 milyona yakın vatandaşı doğrudan etkileyecek bir maliyet artışına yol açıyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, doktorların 4/a statüsünde kadrolu çalışmasını zorunlu kılan ve 1 Haziran 2026 tarihinde süresi dolan düzenleme nedeniyle, özel ve tamamlayıcı sağlık sigortası primlerinde yüzde 10 ila 15 oranında artış yaşanacak.

Yeni sistem öncesinde doktorlar, 2025 yılının temmuz ayına kadar kendi şirketleri üzerinden hastanelere fatura keserek 4/b (Bağ-Kur) statüsünde hizmet veriyordu. Bu durum özel hastaneleri SGK ve vergi yükünden muaf tutarken, doktorların kıdem tazminatı ve yıllık izin gibi özlük haklarından mahrum kalmasına neden oluyordu. Çıkarılan yasa ile hekimlerin aynı anda iki farklı özel hastanede SSK'lı olarak çalışabilmesinin önü açıldı.

HASTANELERİN SGK VE VERGİ YÜKÜ ARTTI

Düzenleme ile birlikte doktorlar artık hastanelerin resmi bordrolu personeli konumuna geçti. İşveren konumundaki özel hastaneler, çalıştırdıkları her bir doktor için yüzde 15 gelir vergisi ve yüzde 31'i aşan oranda sigorta primi ödemekle yükümlü kılındı. SGK'ya ödenecek prime esas kazancın üst tavanının aylık 297 bin lira olarak belirlenmesi, sağlık kuruluşlarının personel giderlerinde ciddi bir artış yarattı.

SİGORTA ŞİRKETLERİNDEN POLİÇELERE YANSIMA OLACAK MI?

Artan maliyet yükünü dengelemek isteyen özel hastaneler, bu farkı sigorta şirketlerine yansıtmaya başladı. Hastane gruplarının, sağlık hizmetlerindeki sürdürülebilirliği gerekçe göstererek sigorta şirketlerinden yüzde 10 ile 15 arasında değişen ek maliyet taleplerinde bulunduğu bildirildi. Bu gelişmenin doğrudan bir sonucu olarak, önümüzdeki aylarda poliçe yenilemesi yapacak vatandaşların mevcut fiyatlar üzerinden belirgin bir zamla karşılaşması öngörülüyor. Uzmanlar, yenileme dönemi yaklaşan sigortalıların bütçe planlamalarını bu olası artışa göre yapmalarını ve poliçe kapsamlarını erkenden gözden geçirmelerini tavsiye ediyor.