ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı bir televizyon programına telefon bağlantısıyla gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Programda ilk olarak hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham hakkında konuşan Trump, Graham'ın kendisi için "aileden biri" gibi olduğunu söyledi.

Trump, "Onu kaybetmek gerçekten çok zor. Harika bir insandı. Aslında her bakımdan benzersiz bir şahsiyetti." ifadelerini kullandı.

"Hürmüz Boğazı açık"

Programda kendisine Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma ilişkin yöneltilen soruyu yanıtlayan Trump, boğazın açık olduğunu belirterek bölgedeki gelişmelere ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Trump, "Hürmüz Boğazı açık. Dün gece onları yerle bir ettik, ağır bir şekilde bombaladık. Onlar son derece kötü niyetli ve sorunlu insanlar." dedi.

"Anlaşmaya vardık, ardından gemimize saldırdılar"

Trump, son dönemde yürütülen görüşmeler sonucunda önemli bir mutabakata varıldığını da öne sürdü.

"Nükleer faaliyetlerin durdurulması dahil her konuda anlaştık, her şeyden vazgeçtiler." diyen Trump, anlaşmanın hemen ardından beklenmedik bir gelişme yaşandığını iddia etti.

ABD Başkanı, "Bu mutabakatın hemen ardından, odadan çıktıktan bir saat sonra bir gemimize insansız hava aracıyla saldırdılar. Bu anlaşılması güç bir durum." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki gelişmeler yakından izleniyor

Trump'ın açıklamaları, Hürmüz Boğazı ve Orta Doğu'daki güvenlik gündeminin yeniden uluslararası kamuoyunun odağına yerleşmesine neden oldu. ABD yönetiminin bölgedeki gelişmelere ilişkin yeni açıklamalar yapması beklenirken, söz konusu iddialara ilişkin ilgili taraflardan henüz resmi bir değerlendirme gelmedi.