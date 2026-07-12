Antalya'nın en önemli turizm koridorlarından biri olan Lara-Belek güzergahında devam eden altyapı çalışmaları tartışma konusu olmaya devam ediyor. Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) tarafından yürütülen kazı ve yol çalışmaları nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanırken, bölgedeki turizm sektörü temsilcilerinden de eleştiriler yükseldi.

Delphin Hotels ve Delphin Energy Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Cömertoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ASAT ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni sert sözlerle eleştirdi.

"Antalya'nın insanı susuyor, ben susmayacağım"

Kentin çıkarlarını savunmanın herkesin sorumluluğu olduğunu belirten Cömertoğlu, Antalya'da yaşanan sorunların yeterince gündeme getirilmediğini savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten Antalya'mın insanına bir şeyler olmuş, adeta pes etmiş. Bazı şeyler hiç konuşulmuyor. Kaybedecek çok şeyi olan ben susmayacağım."

"Şehrinin ve esnafının gizli düşmanı ASAT"

Geçtiğimiz yıl da benzer çalışmalar nedeniyle kentte büyük mağduriyet yaşandığını öne süren Cömertoğlu, altyapı çalışmalarının plansız yürütüldüğünü savundu.

Havalimanından şehir merkezine, Lara ve Belek turizm bölgelerine uzanan ana ulaşım güzergahlarının uzun süre kazı çalışmaları nedeniyle kapalı kaldığını ifade eden Cömertoğlu, çalışmaların ardından yolların da istenilen kalitede bırakılmadığını iddia etti.

"Bu yıl daha da ileri gittiniz"

Bu yıl yaşanan durumun daha da ağır olduğunu belirten Cömertoğlu, Lara ile Belek arasındaki ana yolun büyük bölümünün yeniden kazıldığını ve trafiğin ciddi şekilde aksadığını söyledi.

Yaz sezonunun en yoğun döneminde yapılan çalışmaların Antalya turizmine zarar verdiğini savunan Cömertoğlu, hem yerli vatandaşların hem de turistlerin uzun trafik kuyruklarında beklemek zorunda kaldığını dile getirdi.

"Esnaf nefessiz kaldı"

Açıklamasında bölgedeki işletmelerin de olumsuz etkilendiğini belirten Cömertoğlu, plansız çalışmalar nedeniyle esnafın müşteri kaybettiğini, otellerde çalışan binlerce kişinin ise iş çıkışında saatlerce trafikte kaldığını ifade etti.

Cömertoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İstemiyorsunuz belli. Adeta diyorsunuz ki; turist şehre gelmesin, şehrin esnafı nefessiz kalsın, batsın. Otellerde çalışan, bütün gün yorulmuş emekçiler de evlerine gece yarısına kadar ulaşamasın. Buna susan esnaf ve emekçi dostlarım, haksız mıyım siz söyleyin. Ben hak yolunda susmam."

Çalışmalar tartışma konusu oldu

Lara-Belek hattında devam eden altyapı çalışmaları nedeniyle özellikle yaz sezonunda yaşanan trafik yoğunluğu son günlerde vatandaşların da tepkisini çekiyor. Bölgedeki çalışmalarla ilgili yetkililerden yeni bir açıklama yapılıp yapılmayacağı ise merak konusu oldu.