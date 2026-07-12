Slovenya'nın başkenti Ljubljana'daki Stozice Arena'da oynanan FIBA U20 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu ikinci maçında Türkiye ile Almanya karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya iyi başlayan milliler, hücumdaki üretken oyunuyla ilk çeyreği 22-17 önde tamamladı.

İlk yarıda kontrol Türkiye'deydi

İkinci periyotta da tempoyu düşürmeyen Ay-yıldızlı ekip, savunmada rakibine kolay sayı şansı tanımadı. Hızlı hücumlarla farkı koruyan Türkiye, devre arasına 42-34'lük üstünlükle girdi.

Üçüncü çeyrekte fark çift hanelere çıktı

Soyunma odasından istekli dönen milliler, üçüncü periyotta hem hücumda hem de savunmada üstünlüğünü sürdürdü. Almanya'nın top kayıplarını iyi değerlendiren Türkiye, farkı çift hanelere çıkararak son çeyreğe 63-50 önde girdi.

Almanya'nın geri dönüşüne izin vermedi

Maçın son bölümünde Almanya farkı kapatmaya çalışsa da Ay-yıldızlı ekip kritik anlarda bulduğu basketlerle rakibinin oyuna ortak olmasına izin vermedi. Türkiye, parkeden 83-76 galip ayrılarak organizasyondaki ilk galibiyetini elde etti.

Gözler İtalya maçında

Bu sonuçla A Grubu'ndaki ilk galibiyetini alan Türkiye U20 Erkek Milli Basketbol Takımı, moral depoladı. Milliler, grup aşamasındaki üçüncü ve son karşılaşmasında 13 Temmuz'da İtalya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye, bu mücadeleyi de kazanarak gruptan avantajlı bir sıralamayla çıkmayı hedefliyor.