MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih yapacak öğrenciler ve veliler için hazırladığı "Rota Maarif" dijital platformunu erişime açtı. Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de yaptığı açıklamayla, tercih döneminde önemli kolaylık sağlayacak sistemden tüm öğrenci ve velilerin yararlanmasını istedi.

LGS tercih sürecinde öğrencilerin doğru ve bilinçli karar vermelerini amaçlayan Rota Maarif platformu, Türkiye genelindeki ortaöğretim kurumlarına ilişkin kapsamlı bilgileri tek çatı altında topluyor. Platform sayesinde adaylar, tercih etmeyi düşündükleri okullar hakkında ayrıntılı verilere hızlı ve kolay şekilde ulaşabiliyor.

Tercih sürecini kolaylaştıracak

Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Rota Maarif'in tercih döneminde öğrenci, veli ve rehber öğretmenlerin en önemli başvuru kaynaklarından biri olacağı belirtildi.

Platformda; okulların taban puanları, yüzdelik dilimleri, kontenjan bilgileri, okul türleri, eğitim programları, yabancı dil seçenekleri, pansiyon durumu, fiziki imkanları ve sunduğu sosyal-kültürel faaliyetler gibi tercih sürecinde ihtiyaç duyulan birçok bilgiye yer veriliyor.

Okulları karşılaştırma imkanı sunuyor

Rota Maarif'in dikkat çeken özelliklerinden biri de farklı okulları karşılaştırma imkanı sunması. Öğrenciler, ilgi duydukları okulları aynı ekran üzerinde karşılaştırarak akademik başarı, kontenjan, geçmiş yıllara ait yerleştirme verileri ve diğer kriterleri değerlendirebiliyor.

Bu sayede öğrencilerin yalnızca puana göre değil, ilgi alanları, hedefleri ve okulun sunduğu imkanlar doğrultusunda daha bilinçli tercihler yapması hedefleniyor.

Veliler için de önemli kolaylık

Platform yalnızca öğrenciler için değil, tercih sürecinde çocuklarına destek olan veliler için de önemli bir rehber niteliği taşıyor. Veliler, çocuklarının tercih listelerini oluştururken okul türleri ve eğitim olanakları hakkında güvenilir ve güncel bilgilere tek platform üzerinden ulaşabiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, böylece tercih döneminde bilgi kirliliğinin önüne geçmeyi ve tüm adayların resmi veriler doğrultusunda hareket etmesini amaçlıyor.

Rehber öğretmenler de kullanabilecek

Rota Maarif, okullarda görev yapan rehber öğretmenlerin de tercih danışmanlığı sürecini daha etkin yürütmesine katkı sağlayacak. Sistem sayesinde öğrencilerin başarı sıraları ve yüzdelik dilimleri dikkate alınarak daha gerçekçi ve dengeli tercih listeleri hazırlanabilecek.

Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden çağrı

Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, LGS tercih döneminde öğrenci ve velilerin Rota Maarif platformunu mutlaka incelemeleri gerektiğini belirterek, tercih sürecinin rehber öğretmenlerin desteğiyle ve resmi kaynaklardan elde edilen bilgiler doğrultusunda yürütülmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Yetkililer, doğru tercihlerin öğrencilerin eğitim hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayarak, tüm adaylara tercih döneminde başarılar diledi. (Şerife ÇOBAN)