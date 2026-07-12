Kaza, sabah saatlerinde Sinanpaşa ilçesine bağlı Balmahmut köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uşak'taki aile ziyaretinden dönen Hasan Samur yönetimindeki 35 MSB 45 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Anne ve baba olay yerinde yaşamını yitirdi

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan uzman çavuş Hasan Samur ile eşi Zehra Samur'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada ağır yaralanan çiftin 8 aylık bebekleri Aybars Kaan Samur ise ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Acı haber hastaneden geldi

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Aybars Kaan Samur, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşam savaşını kaybetti. Böylece aynı aileden üç kişi feci kazada hayatını kaybetmiş oldu.

Aile ziyareti dönüşü facia

Hasan Samur'un Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde uzman çavuş olarak görev yaptığı, eşi Zehra Samur'un ise Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde memur olduğu öğrenildi.

Çiftin, Uşak'taki aile ziyaretinin ardından evlerine dönmek üzere yola çıktıkları belirtildi.

Soruşturma sürüyor

Hasan Samur, Zehra Samur ve 8 aylık bebekleri Aybars Kaan Samur'un hayatını kaybettiği kazayla ilgili jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor. Kazanın kesin nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı bildirildi.