ALANYALI önceki dönem Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, geçen yıl hayatını kaybeden babası merhum Osman Çavuşoğlu ile geçtiğimiz aylarda yaşamını yitiren kardeşi merhum Aydın Çavuşoğlu için Söbüçimen Yaylası'nda mevlid programı düzenledi. Programa Alanya, Antalya, Gündoğmuş ve çevre yaylalardan çok sayıda kişi katıldı.

Hayatı boyunca bölgenin gelişmesi, kalkınması ve tanıtımı için büyük emek veren Osman Çavuşoğlu'nun da anıldığı programda, Alanya ve Antalya'dan çok sayıda AK Parti teşkilat mensubu, sevenleri, yakınları ve vatandaşlar bir araya geldi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlid okunmasıyla başlayan programda, merhum Osman Çavuşoğlu ile Aydın Çavuşoğlu için dualar edildi. Katılımcılar, Çavuşoğlu Ailesi'ne taziyelerini bir kez daha ileterek merhumları rahmet ve özlemle andılar. Manevi atmosferin hâkim olduğu programın ardından davetlilere yöresel yemekler ikram edildi. Söbüçimen Yaylası'nın gelişmesi ve tanınması için yıllarca emek veren Osman Çavuşoğlu'nun yaylaya olan bağlılığı, programa katılanlar tarafından bir kez daha dile getirilirken, Mevlüt Çavuşoğlu da acılarını paylaşan ve mevlid programına katılan tüm misafirlere teşekkür etti.

Muhabir: Gülser Yiğit