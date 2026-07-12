12 Temmuz Pazar günü Alanya'da güne parçalı bulutlu bir hava ile başlanırken, gün boyunca güneş zaman zaman bulutların arasından yüzünü gösterecek. Yağış beklenmezken, sıcak hava etkisini sürdürecek.

Sıcaklık 34 dereceye ulaşacak

Meteorolojik tahminlere göre sabah saatlerinde 28 derece civarında seyreden hava sıcaklığı, öğle saatlerinden itibaren hızla yükselerek 34 dereceye kadar çıkacak. Günün en sıcak saatlerinin 12.00 ile 16.00 arasında yaşanması bekleniyor.

Nem bunaltacak

Alanya'da nem oranının yaklaşık yüzde 60 seviyelerinde olması bekleniyor. Bu nedenle hissedilen sıcaklık, termometrede görülen değerlerin üzerine çıkabilecek. Uzmanlar özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların günün en sıcak saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını tavsiye ediyor.

Rüzgar serinletmeye yetmeyecek

İlçede rüzgarın saatte yaklaşık 10 kilometre hızla hafif şekilde esmesi bekleniyor. Ancak rüzgarın sıcak havayı önemli ölçüde düşürmeyeceği, bunaltıcı havanın gün boyunca etkisini sürdüreceği ifade ediliyor.

Sahile gidecekler dikkat

Hafta sonunu deniz kenarında geçirmek isteyen vatandaşların güneşin dik geldiği saatlerde uzun süre güneş altında kalmamaları öneriliyor. Uzmanlar, güneş koruyucu krem kullanılması, şapka takılması ve bol sıvı tüketilmesi gerektiğini hatırlatıyor.

Açık hava planları için uygun

Yağış beklentisinin bulunmaması nedeniyle yürüyüş, piknik ve diğer açık hava etkinlikleri için hava koşullarının elverişli olacağı öngörülüyor. Yaz sezonunun yoğun yaşandığı Alanya'da plajlar, sahil bandı, parklar ve turistik noktalarda gün boyunca hareketliliğin devam etmesi bekleniyor.

Uzmanlardan sıcak çarpması uyarısı

Uzmanlar, sıcak hava ve yüksek nem nedeniyle vatandaşların gün boyunca düzenli su tüketmeleri, açık renkli ve hafif kıyafetler tercih etmeleri, ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmaları gerektiğini belirtiyor.

Meteoroloji yetkilileri, Alanya'da yaz sıcaklarının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceğini bildirirken, vatandaşların özellikle öğle saatlerinde sıcak çarpmasına karşı tedbirli olmaları çağrısında bulundu.