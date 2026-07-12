11 Temmuz tarihinde Antalya'nın Kepez ilçesindeki Kepez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen **Türkiye Ümitler Taekwondo Şampiyonası Bölge Seçmeleri**, Alanya adına gurur verici sonuçlara sahne oldu.

Alanya Budo Spor Kulübü, iki sporcusuyla katıldığı organizasyondan iki önemli dereceyle ayrıldı.

80 kilogram Erkekler kategorisinde mücadele eden Ahmet Emir Tekin, rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğa ulaşırken, 58 kilogram Erkekler kategorisinde tatamiye çıkan İbrahim Yıldırım ise başarılı performansıyla üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Elde ettikleri derecelerle iki sporcu da önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek Türkiye Ümitler Taekwondo Şampiyonası'nda Alanya'yı temsil etme hakkı kazandı.

ALANYA'NIN GURURU OLDULAR

Kepez'de gün boyu süren zorlu mücadelelerde ortaya koydukları performansla dikkat çeken Ahmet Emir Tekin ve İbrahim Yıldırım, yalnızca bireysel başarı elde etmekle kalmadı; Alanya'nın Taekwondo branşındaki yükselişine de önemli katkı sundu.

Son yıllarda katıldığı il, bölge ve Türkiye şampiyonalarında elde ettiği derecelerle adından söz ettiren Alanya Budo Spor Kulübü, yeni başarılara imza atmaya devam ediyor.

HEDEF TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU

Şimdi gözler Türkiye Ümitler Taekwondo Şampiyonası'na çevrildi.

Şampiyonluk kürsüsüne çıkan Ahmet Emir Tekin ile bronz madalya kazanan İbrahim Yıldırım, Türkiye'nin en başarılı sporcularıyla aynı tatamiye çıkarak Alanya'yı en iyi şekilde temsil etmek için hazırlıklarını sürdürecek.

Kulüp yetkilileri, hedeflerinin sadece Türkiye Şampiyonası'na katılmak değil, Alanya'ya yeni dereceler ve madalyalar kazandırmak olduğunu ifade etti.

KULÜPTEN ANLAMLI MESAJ: "BU BAŞARI SADECE MADALYA DEĞİL"

Alanya Budo Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada elde edilen başarının yalnızca sportif bir sonuç olmadığına dikkat çekildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün elde ettiğimiz başarı, yalnızca iki sporcumuzun kazandığı madalyalardan ibaret değildir. Bu başarı; sabrın, disiplinin, vazgeçmemenin ve uzun yıllara yayılan emeğin karşılığıdır. Kulüp olarak zaman zaman zorlu süreçlerden geçtik ancak hiçbir zaman çocuklarımızın hayallerinden vazgeçmedik. Bugün geldiğimiz noktada Alanya'yı Türkiye Şampiyonası'nda temsil edecek iki sporcumuzun olması, verdiğimiz mücadelenin en güzel karşılığıdır."

"GENÇLERİMİZİN YERİ TATAMİ OLMALI"

Kulüp yönetimi, Taekwondo'nun yalnızca bir spor dalı olmadığını, aynı zamanda gençleri hayata hazırlayan önemli bir eğitim disiplini olduğunu belirtti.

"Bugün çocuklarımızı bekleyen en büyük tehlikelerden biri dijital bağımlılık, ekran bağımlılığı ve kötü alışkanlıklardır. Spor ise gençlerimize disiplin, saygı, özgüven ve sorumluluk kazandıran en güçlü eğitim alanlarından biridir. Her çocuğun hayatına dokunabilmek, onları güvenli bir spor ortamıyla buluşturabilmek en büyük hedefimizdir."

Açıklamada, ailelere de çağrıda bulunularak çocukların erken yaşta sporla tanışmasının önemine vurgu yapıldı.

"BU BAŞARI ALANYA'NIN BAŞARISIDIR"

Kulüp yönetimi, elde edilen derecelerin yalnızca sporcuların ya da kulübün değil, Alanya'nın ortak gururu olduğunu belirterek destek veren herkese teşekkür etti.

"Bu başarı yalnızca Ahmet Emir Tekin'in ya da İbrahim Yıldırım'ın başarısı değildir. Bu başarı; ailelerimizin, antrenörlerimizin, kulübümüzün ve Alanya'nın başarısıdır. Gençlerimize inanan, yanımızda duran herkese teşekkür ediyoruz. Daha yolun başındayız. Alanya'yı Türkiye'de en iyi şekilde temsil etmek ve yeni şampiyonlar yetiştirmek için aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

ALANYA TAEKWONDO'DA YENİ BİR YÜKSELİŞ DÖNEMİ

Son dönemde elde edilen il şampiyonlukları, bölge dereceleri ve Türkiye Şampiyonası katılım haklarıyla dikkat çeken Alanya Budo Spor Kulübü, Taekwondo branşında istikrarlı yükselişini sürdürüyor.

Türkiye Ümitler Taekwondo Şampiyonası'nda Alanya'yı temsil edecek Ahmet Emir Tekin ve İbrahim Yıldırım'ın başarısı, ilçedeki spor altyapısının ve kararlılıkla sürdürülen çalışmaların önemli bir göstergesi olarak değerlendirilirken, kulüp yönetimi Alanya halkını çocukları ve gençleri spora yönlendirmeye davet etti.

"Bir çocuğun hayatını değiştirmek bazen bir tatamiye atılan ilk adımla başlar. Daha güçlü bir Alanya, daha sağlıklı bir gelecek ve daha başarılı bir spor kültürü için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."